Fernando Muslera'nın acı günü! Annesi hayatını kaybetti
Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera’nın annesi Norma hayatını kaybetti.
GÜNDEM 28.09.2020, 07:50
Galatasaray Kulübü, Muslera’nın annesi için yayımladığı taziye mesajında, "Kaptanımız Fernando Muslera’nın değerli annesinin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Muslera ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Uruguaylı file bekçisi, annesini görmek için izin almıştı.
Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Uruguaylı file bekçisi, annesini görmek için izin almıştı.
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