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Feridun Bilgin kimdir?

Feridun Bilgin kimdir? Feridun Bilgin, Gelecek Partisi Politika İzleme Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Bürokrasiden gelen Feridun Bilgin'in hayatı merak ediliyor.

GÜNDEM 29.11.2020, 11:18
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Feridun Bilgin kimdir?
Feridun Bilgin bürokraside çeşitli görevlerde bulunduktan sonra siyasete Gelecek Partisi ile devam ediyor. Feridun Bilgin Gelecek Partisi Politika İzleme Kurulu Başkanı olarak Davutoğlu'nun yanında görev yapıyor. Peki, Feridun Bilgin kimdir? İşte haberimizde...

5 Nisan 1964'te Sivas'ta doğdu. 1985 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.
1985-1987 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. 1986-1991 yılları arasında Devlet Planlama Teşkilatında  Uzman Yardımcısı, Uzman ve Grup Başkanı olarak görev yaptı.
1991-1996 yılları arasında Hazine Dış Ticaret Müsteşarlıklarında Şube Müdürü ve Daire Başkanlığı görevlerini yürüttü.
1996-1999 yılları arasında T.C. Üsküp Büyükelçiliği'nde Ekonomi Müşavirliği yaptı.
Hazine Müsteşarlığında 15 Ekim 2003-29 Haziran 2010 tarihleri arasında Genel Müdür, 30 Haziran 2010- 30 Nisan 2014 tarihleri arasında Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı.
1 Mayıs 2014- 26 Mart 2015 tarihleri arasında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı, 27 Mart- 8 Kasım 2015 tarihleri arasında ise Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gereği bağımsız Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak görev yaptı. 23 Mayıs 2016 tarihine kadar Başbakan Başdanışmanlığı görevini yürüttü ve bu tarihte kendi isteği ile emekli oldu.
Kamu görevlerini yürüttüğü esnada değişik tarihlerde Hazine Müsteşarlığını temsilen Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, Milli Reasürans A.Ş., Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Takasbank A.Ş., Türkiye Garanti Fonu, Türkiye Elektrik İletim A.Ş.,  Türk Telekomünikasyon A.Ş., Türksat A.Ş., Avea A.Ş. de yönetim kurulu üyeliği, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. de denetim kurulu üyeliği yaptı.
Evli ve iki çocuk babasıdır ve İngilizce bilmektedir.
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