Milli Gazete Ankara Temsilcisi gazeteci-yazar Ferhat Koç, rahmet-i rahmana kavuştu.

Milli Gazete ailesi olarak Ferhat Koç'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ederiz.

Merhumun cenaze programıyla ilgili Koç ailesi tarafından bilgilendirme yapılacak.

