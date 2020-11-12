Ferhat Koç kimdir?

Ferhat Koç, gazeteci-yazar. 11 Haziran 1949, Ankara doğumlu. Ankara Gazi Lisesi (1960), AÜ İlâhiyat Fakültesi (1973), Diyanet İşleri Başkanlığı (1973-75) ve Vakıflar Genel Müdürlüğünde (1975-78) verdiği hizmetlerden sonra 1979’da Millî Gazete’ye geçti ve o tarihten itibaren çalışmalarını Millî Gazete’nin Ankara Bürosunda sürdürdü.

Yazıları Millî Gazete, Yeni Devir, Panel gazete ve dergilerinde yer aldı. Yazılarından dolayı Irak Büyükelçiliği'nin Barış ve Özgürlük Ödülünü, Batı Trakya Derneğinin Ahmed Sadık Barış Ödülünü, MÜSİAD Ankara Şubesinin Bosna-Çeçenistan Ödülünü aldı. Türkiye Yazarlar Birliği, Birlik Vakfı üyesidir. Kur’anî Kaynaklarla Peygamberler Tarihi adlı bir eseri vardır.

