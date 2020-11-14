Ferhat Koç, Hakk’ın rahmetine kavuştu

Millî Gazete eski Ankara Temsilcisi gazeteci-yazar Ferhat Koç, önceki gece Hakk’ın rahmetine kavuştu. Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda bulunan camide kılınan cenaze namazınIN ardından merhum Koç, dualarla defnedildi.

Millî Gazete’de uzun yıllar görev yapan son olarak Ankara Temsilciliği görevinde bulunan gazeteci yazar Ferhat Koç, önceki gece hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhum Ferhat Koç, Karşıyaka Mezarlığı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından yine aynı mezarlığa dün akşam saatlerinde dualarla defnedildi. Cenaze namazına Koç’un ailesi ile birlikte eski siyasiler, eski bakanlar, medya dünyasından arkadaşları ve dostları da katıldı.



Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, taziye mesajında üzüntüsünü dile getirirken, aileye başsağlığı diledi. Karamollaoğlu, mesajında, “Millî Gazete Eski Ankara Temsilcisi Ferhat Koç’un Covid-19 salgını sebebiyle vefat ettiğini büyük bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi. Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı Genel Başkanı Salih Turhan ise mesajında, “ Milli Gazete Ankara eski Temsilcisi Ferhat Koç Bey’in vefatını teessürle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi. Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ise resmi hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Cansuyu Derneği Yardım Komisyonu Üyemiz Ferhat Koç Bey covid-19 nedeniyle Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.”



Ankara doğumlu olan Ferhat Koç, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde verdiği hizmetlerden sonra 1979’da Millî Gazete’ye geçen Koç, o tarihten itibaren Millî Gazete’nin Ankara Bürosu’nda görev yapmaya başladı. Uzun yıllar Millî Gazete Ankara Temsilciliği görevinde bulunan Koç, Milli Gazete, Yeni Devir, Panel Gazete ve dergilerinde yazılar kaleme aldı. Yazılarından dolayı Irak Büyükelçiliği’nin Barış ve Özgürlük Ödülü, Batı Trakya Derneği’nin Ahmed Sadık Barış Ödülünü, MÜSİAD Ankara Şubesi’nin Bosna-Çeçenistan Ödülünü aldı. Türkiye Yazarlar Birliği, Birlik Vakfı üyesi olan Koç’un, Kur’anî Kaynaklarla Peygamberler Tarihi adlı bir kitabı bulunmaktaydı.

Mehmet Fahri Özkan

