Ferhat Koç, ebedî istirahatgâhına uğurlandı

Milli Gazete eski Ankara Temsilcisi gazeteci-yazar Ferhat Koç, tedavi gördüğü koronavirüs nedeniyle dün akşam rahmet-i rahmana kavuştu. Merhumun cenaze namazı ikindi namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda düzenlenen törene, eski milletvekilleri, Milli Gazete Ankara Temsilcisi Mustafa Yılmaz'ın yanı sıra Koç'un ailesi ve yakınları katıldı.

Milli Gazete ailesi olarak Ferhat Koç'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ederiz.

Gazeteci-yazar. 11 Haziran 1949, Ankara doğumlu. Ankara Gazi Lisesi (1960), AÜ İlâhiyat Fakültesi (1973), Diyanet İşleri Başkanlığı (1973-75) ve Vakıflar Genel Müdürlüğünde (1975-78) verdiği hizmetlerden sonra 1979’da Millî Gazete’ye geçti ve o tarihten itibaren çalışmalarını Millî Gazete’nin Ankara Bürosunda sürdürdü.

Yazıları Millî Gazete, Yeni Devir, Panel gazete ve dergilerinde yer aldı. Yazılarından dolayı Irak Büyükelçiliğinin Barış ve Özgürlük Ödülünü, Batı Trakya Derneğinin Ahmed Sadık Barış Ödülünü, MÜSİAD Ankara Şubesinin Bosna-Çeçenistan Ödülünü aldı. Türkiye Yazarlar Birliği, Birlik Vakfı üyesidir. Kur’anî Kaynaklarla Peygamberler Tarihi adlı bir eseri vardır.

