Ferdi Kadıoğlu Hollanda'yı galibiyete taşıdı
U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında Hollanda Cebelitarık'ı 5-0'lık skorla mağlup ederken Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki oyuncusu Ferdi Kadıoğlu takımının 3. golünü attı.
GÜNDEM 09.10.2020, 09:01
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında Hollanda Cebelitarık maçında sahada ilk 11'de başlarken 78'inci dakikada yerini Jurgen Ekkelenkamp'a bıraktı.
Kadıoğlu, maçın 40'ıncı dakikasında takımının 3'üncü golünü kaydetti.
7'nci grupta yer alan Hollanda 7 maç sonunda 21 puan toplarken 33 gol attı ve kalesinde sadece 3 gol görerek namağlup liderliğini sürdürdü.
Kadıoğlu, maçın 40'ıncı dakikasında takımının 3'üncü golünü kaydetti.
7'nci grupta yer alan Hollanda 7 maç sonunda 21 puan toplarken 33 gol attı ve kalesinde sadece 3 gol görerek namağlup liderliğini sürdürdü.
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