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Fenerbahçe'yi Samatta sırtladı

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller yeni transfer Mbwana Samatta'dan geldi.

GÜNDEM 03.10.2020, 21:30
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Fenerbahçe'yi Samatta sırtladı
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 8'e yükseltirken, ligde ilk mağlubiyetini alan Fatih Karagümrük 7 puanda kaldı.
Fenerbahçe, 24. dakikada Mbwana Samatta'nın golüyle 1-0 öne geçti.
Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
67. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Tanzanyalı golcü Samatta kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti: 2-0.
78. dakikada Eric Sabo'nun penaltı golüyle Karagümrük farkı bire indirdi: 2-1.
Mauricio Lemos 85. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. 87. dakikada Eric Sabo'nun penaltı vuruşunu Altay Bayındır çıkardı.
Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.
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