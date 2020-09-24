Fenerbahçe'yi istetiyor! Başkandan skandal sözler: Türkiye düşmanımız
Zamalek futbolcusu Mostafa Mohamed, Fenerbahçe'den teklif aldığını ve sarı lacivertlilere gitmek istediğini dile getirdi.
GÜNDEM 24.09.2020, 19:27
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Zamalek futbolcusu Mostafa Mohamed, Fenerbahçe'den teklif aldığını ve sarı lacivertlilere gitmek istediğini söyledi.
Fransız basınında France Football'a konuşan Mostafa Mohamed, Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili, "Evet, doğru. Fenerbahçe beni istiyor. Bu harika takımda forma giymek istiyorum. 23 yaşındayım. Bir adım öne çıkarak artık Avrupa'da boy göstermemin zamanı geldi. Mısır'dan ayrılmak istiyorum" dedi.
Siyasi gerilim üzerine gelen bir soruya yanıt veren Mostafa Mohamed, "Siyasetle bir ilgim yok. Benim işim değil. Ben futbolcuyum. Trezeguet, Elneny gibi isimler Türkiye'de forma giydi. Ben de bu büyük ligde oynamak ve gelişmek istiyorum. Sadece işimi yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
Zamalek Başkanı Mansour ise Mısır'da bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Türkiye'den iki kulüpten teklif aldık. Ancak Mohamed'e "Türkiye'nin düşman ülke olduğunu söyleyeceğiz" dedi.
Fransız basınında France Football'a konuşan Mostafa Mohamed, Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili, "Evet, doğru. Fenerbahçe beni istiyor. Bu harika takımda forma giymek istiyorum. 23 yaşındayım. Bir adım öne çıkarak artık Avrupa'da boy göstermemin zamanı geldi. Mısır'dan ayrılmak istiyorum" dedi.
Siyasi gerilim üzerine gelen bir soruya yanıt veren Mostafa Mohamed, "Siyasetle bir ilgim yok. Benim işim değil. Ben futbolcuyum. Trezeguet, Elneny gibi isimler Türkiye'de forma giydi. Ben de bu büyük ligde oynamak ve gelişmek istiyorum. Sadece işimi yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
Zamalek Başkanı Mansour ise Mısır'da bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Türkiye'den iki kulüpten teklif aldık. Ancak Mohamed'e "Türkiye'nin düşman ülke olduğunu söyleyeceğiz" dedi.
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