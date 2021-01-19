Fenerbahçe'ye müjde! Erzurumspor'a transfer oluyor!

Fenerbahçe forması giyen ve bu sezonki kadro planlamasında kendisine yer bulamayan Nabil Dirar, sarı-lacivertli takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

TRT Spor’un haberine göre; Fenerbahçe’de kadroda düşünülmeyen Nabil Dirar, Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor ile prensipte anlaştı. Bu gelişmenin ardından beklemeye geçen Faslı futbolcu, kulüplerin de anlaşmasının ardından kariyerini mavi-beyazlı ekipte sürdürecek.

Öte yandan, sezon başında kadro dışı bırakılan ve forma şansı bulamayan oyuncu için Fenerbahçe’nin de BB Erzurumspor ile anlaşması ve Faslı futbolcunun takımdan ayrılması konusunda zorluk çıkarmamasına da kesin gözü ile bakılıyor.

2017/2018 sezonu başında Fransız kulübü Monaco’dan 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer edilen 34 yaşındaki futbolcu, Çubuklu ile toplamda 89 karşılaşmada görev alırken takımına 8 gol ve 12 asistlik skor katkısı verdi.

