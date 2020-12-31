Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi! İtalyan devi transferden vazgeçti

Devre arası için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, milli futbolcu Ahmed Kutucu için yoğun mesai harcarken; yıldız oyuncu Mesut Özil gündemdeki yerini koruyor.

Arsenal’da kadro dışı kalan ve İngiltere’de mutsuz olan 32 yaşındaki ofansif orta sahanın kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Ada’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mesut için Serie A devi Juventus devreye girmişti. İtalyan medyasında son çıkan haberlere göre Torino ekibinin, yıldız oyuncunun transferinden vazgeçtiği ve Mesut için herhangi bir teklif yapılmayacağı ifade edildi.

İtalya’dan gelen bu haber Fenerbahçe’yi oldukça sevindirdi ve sarı-lacivertli kulüp Mesut Özil ile ilgilenen en ciddi kulüp olarak kaldı. 32 yaşındaki futbolcunun, maaşında fedakarlık yapması halinde Çubuklu formayı giymesi bekleniyor.

