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Fenerbahçe'ye imza atan Mesut Özil'e Alman basını saldırdı
Dün gerçekleştirilen törenle resmen Fenerbahçe'nin futbolcusu olan Mesut Özil'e Alman basınından yeni bir saldırı geldi.
GÜNDEM 28.01.2021, 08:28
Arsenal’den Fenerbahçe’ye transfer olan Mesut Özil dün gerçekleştirilen büyük bir imza töreniyle resmen Fenerbahçe’nin futbolcusu oldu.
Yabancı basının da imza törenine ilgisi oldukça büyüktü. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Emre Belezoğlu’ndan sonra konuşan Mesut Özil Fenerbahçe’ye transfer olabilmenin mutluluğunu paylaştı. Oraganizasyonda daha sonra soru cevap bölümüne geçildi. Bir gazetecinin Alman Milli Takımı hakkında gelen soruya cevap veren Mesut Özil Ben bir yola gitmişken asla geri dönmem. Almanya Milli Takımı'na başarılar diliyorum ama asla bir daha oynamam." ifadelerini kullandı.
Almanya’nın en çok takip edilen gazetelerinden olan BILD ise Mesut'un bu cevabı üzerine yıldız oyuncuyu eleştirmek adına bir haber yaptı.
Gazete "Mesut Özil konusabilmek icin 39 dakika beklemek zorunda kaldi" başlığıya verdiği haberin Özil'in bir daha Almanya Milli Takımı'nda oynamayacağını söylemesinin ardından servis edilmesi dikkat çekti.
Yabancı basının da imza törenine ilgisi oldukça büyüktü. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Emre Belezoğlu’ndan sonra konuşan Mesut Özil Fenerbahçe’ye transfer olabilmenin mutluluğunu paylaştı. Oraganizasyonda daha sonra soru cevap bölümüne geçildi. Bir gazetecinin Alman Milli Takımı hakkında gelen soruya cevap veren Mesut Özil Ben bir yola gitmişken asla geri dönmem. Almanya Milli Takımı'na başarılar diliyorum ama asla bir daha oynamam." ifadelerini kullandı.
Almanya’nın en çok takip edilen gazetelerinden olan BILD ise Mesut'un bu cevabı üzerine yıldız oyuncuyu eleştirmek adına bir haber yaptı.
Gazete "Mesut Özil konusabilmek icin 39 dakika beklemek zorunda kaldi" başlığıya verdiği haberin Özil'in bir daha Almanya Milli Takımı'nda oynamayacağını söylemesinin ardından servis edilmesi dikkat çekti.
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