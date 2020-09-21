Fenerbahçe'ye Hatayspor darbesi!

Ülker Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi. Hatayspor'da Ribeiro 73. dakikada ve Isaac Sackey 81'de ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı. İkinci yarıda özellikle son bölümde girdiği pozisyonlardan faydalanamayan Fenerbahçe, iki oyuncusu kırmızı kartla oyun dışında kalan Atakaş Hatayspor karşısında bir puana razı oldu.

Bu sonuçla iki takım da puanlarını 4'e çıkardı.

