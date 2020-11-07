Fenerbahçe’ye evinde şok yenilgi

Maç fazlasıyla lider olarak girdiği Süper Lig’de Fenerbahçe ilk yenilgisini Konyaspor karşısında aldı.

Karşılaşmaya etkili başlayan sarı lacivertliler, bu baskılı oyunun karşılığını 34. dakikadan Yunan oyuncu Pelkas ile aldılar fakat daha sonra yapılan VAR incelemesi ile gol iptal edildi. karşılaşmanın ilk devresi 0-0 sonuçlandı.

ikinci devre ataklarını daha da arttıran ev sahibi ekip, istediği gole bir türlü ulaşamadı. Hızlı hücumlarla Fenerbahçe kalesini yoklayan Konyaspor 67. dakikada Marco jevtovic’in golüyle 1-0 öne geçti.

Bu golün şokunu henüz üzerinden atamayan Sarı Lacivertliler, 76. dakikada Kravets’in golüyle 2 farkla geriye düştü.

Bu dakikadan sonra kendi sahasında kapanan konuk ekip Fenerbahçe’nin ataklarını başarıyla savundu. karşılaşmanın sonuna eklenen 7 dakikada da başka gol olmayınca, maç bu skorla bitti.

Sarı lacivertli ekip 17 puanda kalırken Konyaspor ise bu sonuçla puanını 9’a yükseltti.

Fotoğraf - Haber: Uğur Şenpire

