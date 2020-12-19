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Fenerbahçe'ye bir darbe de Gaziantep'ten! Bu sezon ilk...

Geçtiğimiz hafta Malatyaspor'a sahasında yenilen Fenerbahçe'ye bir darbede Gaziantep FK'den geldi. Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-1 mağlup oldu.

GÜNDEM 19.12.2020, 21:19
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Fenerbahçe'ye bir darbe de Gaziantep'ten! Bu sezon ilk...
Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, maçtan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.
Mücadelenin 10. dakikasında Gaziantep FK öne geçti. Sağ çaprazdan Güray Vural'ın kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye yönelen top, üst direkten döndü. Kale önünde Luiz Gustavo'dan seken meşin yuvarlağı Vetrih filelerle buluşturdu.
Fenerbahçe'nin cevabı 24. dakikada geldi. Mert Hakan Yandaş'ın uzun pasında sağ kanatta topu kontrol eden Nazım Sangare, ceza alanına ortasını yaptı. Altıpasın önünde Pelkas'ın gelişine vuruşunda, top ağlarla buluştu ve skoru 1-1 yaptı.
39. dakikada sol kanattan Güray Vural'ın ceza alanına ortasında arka bölümdeki Djilobodji, kafayla topu altıpasa doğru indirdi. Bu bölümdeki Tisserand'ın meşin yuvarlağa eliyle müdahale ettiğini belirleyen maçın hakemi Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterdi. 40. dakikada penaltıyı kullanan Maxim, meşin yuvarlağı sağ köşeden filelere gönderdi ve takımını yeniden öne geçirdi.
90+5. dakikada Kenan Özer serbest vuruşta barajın yanında köşeye doğru nefis bir vuruş yaptı, kaleci Oytun'un yetişemediği top ağlarla buluştu ve maçın skoru belirlendi: 3-1.
Gaziantep FK bu sonuçla puanını 21'e çıkarırken, Fenerbahçe ise 23 puanda kaldı.
Karşılaşmadan öne çıkanlar:
Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, ligde son oynadıkları Yeni Malatyaspor maçına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.
Bulut, Ziraat Türkiye Kupası'nda Karacabey Belediyespor'a karşı kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Altay Bayındır'ın yerine kalede Ahmet Oytun Özdoğan'ı oynattı.
Orta sahada ve hücumda Yeni Malatyaspor maçına göre değişikliğe gitmeyen Bulut, savunma hattında ise 3 değişiklik yaptı.
Geçen hafta cezası nedeniyle forma giyemeyen Serdar Aziz'i, Sadık Çiftpınar'ın yerine yeniden ilk 11'e dahil eden Bulut, beklerde de değişikliğe gitti.
Sağ bekte Gökhan Gönül'ün yerine Nazım Sangare'yi oynatan Erol Bulut, sol bekte de Caner Erkin'in yerine Filip Novak'a şans tanıdı.
Kalede Ahmet Oytun Özdoğan'a görev veren Bulut, savunma dörtlüsünü Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Filip Novak'tan oluşturdu. Orta sahada Luiz Gustavo-Ozan Tufan ikilisini bozmayan Bulut, bu isimlerin önünde Mert Hakan Yandaş'a yer verdi. Sarı-lacivertlilerde hücumun kanatlarında Dimitris Pelkas ve Ferdi Kadıoğlu görev alırken, ileri uçta Cisse forma giydi.
Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Ahmet Oytun Özdoğan, ilk kez ligde 11'de şans buldu.
Harun Tekin'in sakatlığının ardından Altay'ın cezalı duruma düşmesiyle ilk 11 şansını elde eden Oytun, kariyerinde ilk kez ligde boy gösterdi.
Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Tolga Ciğerci, Enner Valencia, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta ve Diego Perotti, kadroda yer almadı.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, son oynadıkları lig maçına göre ilk 11'de bir değişikliğe gitti.
Geçen hafta oynanan Medipol Başakşehir maçında ilk 11'de yer alan Kenan Özer'in yerine Dicko görev yaptı. 
Medipol Başakşehir karşılaşmasında sakatlanarak oyunu yarıda bırakan Kana Bıyık, yapılan tedavisinin ardından Fenerbahçe maçına yetiştirildi ve ilk 11'de yerini aldı.
Junior Moras'in sakatlığı nedeniyle bu maçta da kadroda bulunmadığı kırmızı-siyahlı ekip, teknik direktörüne de Fenerbahçe maçında kavuştu.
Ligin 10. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor karşılaşmasında gördüğü kart nedeniyle iki maç ceza alan teknik direktör Marius Sumudica, sarı-lacivertli ekibe karşı oynanan mücadelede yedek kulübesindeki yerini aldı.
Gaziantep FK, Fenerbahçe karşısına Günay Güvenç, Olkowski, Kana Bıyık, Djilobodji, Tosca, Güray Vural, Maxim, Mirallas, Vetrih, Dicko, Muhammet Demir 11'iyle çıktı.
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