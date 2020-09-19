Fenerbahçe'nin transfer döneminde 45 günde ettiği kar dudak uçuklattı
Transfer döneminde yaptığı 12 takviyeyle gündemden düşmeyen Fenerbahçe'nin elde ettiği kar miktarı ortaya çıktı
GÜNDEM 19.09.2020, 18:21
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Yeni sezonu açan Fenerbahçe'de 12 transferden elde edilen kar miktarı ortaya çıktı. Transfer dönemine damga vuran sarı lacivertiler, 45 günde 20.5 milyon euro (183.5 milyon TL) kar ettiği öğrenildi. Ekip sadece Mauricio Lemos ve Marcel Tisserand'a 4 milyon euro ödendi.
Bu gelişmenin ardından son 2 sezonda önce 6. sonra ise 7. olunması nedeniyle kulüpte oluşan hayal kırıklığı bir anda yerini pozitif bir görüntüye bıraktı.
Fenerbahçe'de 6 Ağustos 2020 günü dikkat çekti. Sarı lacivertlilerin önemli rakiplerinden yıldızlar bir bir transfer edildi. Trabzonspor'dan Jose Sosa ve Novak, Beşiktaş'tan Caner Erkin ve Gökhan Gönül, Sivasspor'dan da Mert Hakan Yandaş bedelsiz olarak imza attı.
Hız kesmeyen sarı-lacivertliler, Enner Valencia, Mame Thiam, Sinan Gümüş gibi tecrübeli isimler de bonservis bedeli ödenmeden katıldı. Sadece Lemos ve Tisserand'a 4 milyon euro ödendi.
İsmail Yüksek ve Barış Sungur gibi genç yetenekler de kadroya dahil edildi. Bir diğer önemli çalışma takımdan gönderilerde oldu. Türk futbol tarihine geçen bir satışla Vedat Muriqi, Lazio'ya 20 milyon euroya gitti ve tarihe geçti.
Öte yandan Jailson da Çin'in Dalian ekibini 4.5 milyon euroya transfer oldu.
Bu gelişmenin ardından son 2 sezonda önce 6. sonra ise 7. olunması nedeniyle kulüpte oluşan hayal kırıklığı bir anda yerini pozitif bir görüntüye bıraktı.
Fenerbahçe'de 6 Ağustos 2020 günü dikkat çekti. Sarı lacivertlilerin önemli rakiplerinden yıldızlar bir bir transfer edildi. Trabzonspor'dan Jose Sosa ve Novak, Beşiktaş'tan Caner Erkin ve Gökhan Gönül, Sivasspor'dan da Mert Hakan Yandaş bedelsiz olarak imza attı.
Hız kesmeyen sarı-lacivertliler, Enner Valencia, Mame Thiam, Sinan Gümüş gibi tecrübeli isimler de bonservis bedeli ödenmeden katıldı. Sadece Lemos ve Tisserand'a 4 milyon euro ödendi.
İsmail Yüksek ve Barış Sungur gibi genç yetenekler de kadroya dahil edildi. Bir diğer önemli çalışma takımdan gönderilerde oldu. Türk futbol tarihine geçen bir satışla Vedat Muriqi, Lazio'ya 20 milyon euroya gitti ve tarihe geçti.
Öte yandan Jailson da Çin'in Dalian ekibini 4.5 milyon euroya transfer oldu.
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