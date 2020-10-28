Fenerbahçe'nin Sabin Ilie transferiyle ilgili olay itiraf!

Daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'ta forma giyen Adrian Ilie'nin kendisinden küçük kardeşi olan Sabin Ilie 1997 yazında Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu olmuştu. Futbol kamuoyunda çokça eleştirilen söz konusu transferle ilgili o dönemki Steaua Bükreş Başkanı Marcel Puscas'tan gündeme bomba gibi düşen bir itiraf geldi.

Yeni çıkan kitabı Fotbalul in carje'de golcü oyuncunun Sarı Lacivertliler'e gidişinin perde arkasını anlatan 60 yaşındaki futbol adamı, yarım sezon sonra Kocaliespor'a gönderilen golcü oyuncunun transferi için menajer Giovanni Becali'nin Türk basınına "yem" attığını söylerken şunları kaydetti:



"Sabin Ilie, o zamanlar Romanya'nın en iyi golcüsüydü. Kariyerinin en iyi sezonunu geçirmişti. Ancak kimse onu altı sıfırlı bir bonservisle almak istemiyordu. Menajeri Giovanni Becali bunun için güzel bir hile yaptı. Türk basınına Fenerbahçe, Beşiktaş ve İstanbulspor'un oyuncu için rekabet ettiği şeklinde bir haber servis ettirdi.

Galatasaray'da oynayan Sabin'in ağabeyi Adrian'ı da dikkate alan Fenerbahçe attığımız yemi yuttu. Becali'yi kulübe çağırdılar. O da Fenerbahçe yönetimine Sabin'in attığı birkaç harika golü izletti. Başlangıçta 800 bin dolar önerdiler. Giovanni, Sabin ve eski eşim Leta'yla Fenerbahçe'nin tahsis ettiği özel bir uçakla İstanbul'a uçtuk.

Ertesi gün pazarlıklar 800 bin dolardan başladı ve biz de 2 milyon euro istediğimizi belirttik. En sonunda 1,5 milyon dolar ve oyuncumuz Marius Lacatus ve ailesine Antalya'da 10 günlük tatil karşılığında el sıkıştık."

