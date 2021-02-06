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Fenerbahçe'nin 9 maçlık serisi Kadıköy'de sona erdi
Süper Lig’in 24. haftasındaki derbide konuk ettiği Galatasaray’a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, 9 maç aradan sonra yenilgi yaşadı.
GÜNDEM 06.02.2021, 23:40
Süper Lig’in 24. haftasındaki derbide konuk ettiği Galatasaray’a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, 9 maç aradan sonra yenilgi yaşadı. Ülker Stadı’nda oynanan mücadelenin ilk yarısı orta saha mücadelesiyle geçti. İki takım da cılız ataklardan sonuç alamayınca soyunma odasına 0-0 eşitlikle girildi.
Müsabakanın ikinci yarısına iyi başlayan Galatasaray, 55. dakikada Mustafa Muhammed’in golüyle öne geçti. Kalan bölümde Fenerbahçe skor üretemedi ve Galatasaray sahadan 1-0 galip ayrıldı. Karşılaşma öncesi ligde 9 maçtır kaybetmeyen sarı-lacivertliler, bu mağlubiyetle serisini de yitirdi.
Bu sonucun ardından müsabaka öncesi rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş’ın 3’er puan önünde olan Fenerbahçe, liderliği Galatasaray’a bıraktı.
Müsabakanın ikinci yarısına iyi başlayan Galatasaray, 55. dakikada Mustafa Muhammed’in golüyle öne geçti. Kalan bölümde Fenerbahçe skor üretemedi ve Galatasaray sahadan 1-0 galip ayrıldı. Karşılaşma öncesi ligde 9 maçtır kaybetmeyen sarı-lacivertliler, bu mağlubiyetle serisini de yitirdi.
Bu sonucun ardından müsabaka öncesi rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş’ın 3’er puan önünde olan Fenerbahçe, liderliği Galatasaray’a bıraktı.
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