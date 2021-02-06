Fenerbahçe'nin 9 maçlık serisi Kadıköy'de sona erdi

Süper Lig’in 24. haftasındaki derbide konuk ettiği Galatasaray’a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, 9 maç aradan sonra yenilgi yaşadı. Ülker Stadı’nda oynanan mücadelenin ilk yarısı orta saha mücadelesiyle geçti. İki takım da cılız ataklardan sonuç alamayınca soyunma odasına 0-0 eşitlikle girildi.

Müsabakanın ikinci yarısına iyi başlayan Galatasaray, 55. dakikada Mustafa Muhammed’in golüyle öne geçti. Kalan bölümde Fenerbahçe skor üretemedi ve Galatasaray sahadan 1-0 galip ayrıldı. Karşılaşma öncesi ligde 9 maçtır kaybetmeyen sarı-lacivertliler, bu mağlubiyetle serisini de yitirdi.

Bu sonucun ardından müsabaka öncesi rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş’ın 3’er puan önünde olan Fenerbahçe, liderliği Galatasaray’a bıraktı.

