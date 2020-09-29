Fenerbahçeli Frey Waasland-Beveren'e kiralandı

Fenerbahçe, geçen sezon Nürnberg'e kiraladığı Frey'i bu sene de başka bir takıma kiraladı.

Takımda düşünülmeyen Michael Frey, Belçika'nın Waaslan-Beveren takımına kiralandı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

İsviçreli oyuncumuz Michael Frey'in 1 yıllığına kiralanması için Belçika’nın Waasland-Beveren takımıyla prensip anlaşmasına varılmıştır. İmzalar, yapılacak sağlık kontrollerinin ardından atılacaktır. Futbolcumuza başarılar dileriz.

