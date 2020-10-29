Fenerbahçeli eski Fransız futbolcudan Macron'a sert sözler
Fransız futbolcu Adil Rami, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı tutumuna tepki göstererek, "Macron bizi pisliğin içine atıyorsun" dedi.
GÜNDEM 29.10.2020, 21:44
Geçen sezon Fenerbahçe forması giyen Fransız futbolcu Adil Rami, Macron'un İslam karşıtı tutum sergilemesini ve ülkede İslam karşıtlığına izin vermesini kabul etmediğini ifade etti.
Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Adil Rami, " Charlie Hebdo'nun kapak resmi (Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatür) provokasyondur. Bundan dolayı çok üzgünüm ve sinirliyim. Charlie Hebdo'ya karşı düzenlenen saldırıdan bahsetmiyorum. Fas asıllı Fransızım. Müslümanım ve terörist değilim." ifadelerini kullandı.
Rami, Fransa'da saldırıları gerçekleştirenlerin Müslüman olmadığını, siyasetçilerin bunu anlamak istemediğini söyledi.
Ülkede yaşananların kendisini çok üzdüğünü belirten Adil Rami, "Macron bizi pisliğin içine atıyorsun. Fransa, çeşitliliktir. Charlie Hebdo'nun kapak resimleri ve provokasyonları ile Müslümanlar hakkında yapılanlar konusunda alınıyorum. Anlaşıldı mı (Macron)? Yapılanlardan hiç gurur duymuyorum. (Macron) Sizinle Elysee Sarayı'nda görüşme fırsatım oldu. Sorun yok ama duygularımı paylaşıyorum. Çok üzgünüm ve bu bir felaket." dedi.
Rami, Müslümanlara karşı yapılanlar karşısında sessiz kalamayacağını kaydetti.
Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Adil Rami, " Charlie Hebdo'nun kapak resmi (Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatür) provokasyondur. Bundan dolayı çok üzgünüm ve sinirliyim. Charlie Hebdo'ya karşı düzenlenen saldırıdan bahsetmiyorum. Fas asıllı Fransızım. Müslümanım ve terörist değilim." ifadelerini kullandı.
Rami, Fransa'da saldırıları gerçekleştirenlerin Müslüman olmadığını, siyasetçilerin bunu anlamak istemediğini söyledi.
Ülkede yaşananların kendisini çok üzdüğünü belirten Adil Rami, "Macron bizi pisliğin içine atıyorsun. Fransa, çeşitliliktir. Charlie Hebdo'nun kapak resimleri ve provokasyonları ile Müslümanlar hakkında yapılanlar konusunda alınıyorum. Anlaşıldı mı (Macron)? Yapılanlardan hiç gurur duymuyorum. (Macron) Sizinle Elysee Sarayı'nda görüşme fırsatım oldu. Sorun yok ama duygularımı paylaşıyorum. Çok üzgünüm ve bu bir felaket." dedi.
Rami, Müslümanlara karşı yapılanlar karşısında sessiz kalamayacağını kaydetti.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 29 Ekim 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|6
|14
|3. Galatasaray
|6
|10
|4. Karagümrük
|6
|8
|5. Çaykur Rizespor
|6
|8
|6. Kasımpaşa
|6
|8
|7. Antalyaspor
|6
|8
|8. Malatyaspor
|6
|8
|9. Göztepe
|6
|7
|10. Erzurumspor
|5
|7
|11. Başakşehir
|6
|7
|12. Beşiktaş
|5
|7
|13. Gaziantep FK
|6
|7
|14. Sivasspor
|5
|7
|15. Hatayspor
|4
|7
|16. Konyaspor
|5
|6
|17. Kayserispor
|5
|6
|18. Trabzonspor
|6
|5
|19. Denizlispor
|6
|5
|20. Gençlerbirliği
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|7
|16
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Balıkesirspor
|7
|10
|10. Adanaspor
|7
|9
|11. Akhisar Bld.Spor
|7
|9
|12. Bursaspor
|7
|7
|13. Menemen Belediyespor
|7
|6
|14. Bandırmaspor
|7
|5
|15. Ümraniye
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|7
|3
|18. Eskişehirspor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|6
|13
|2. Liverpool
|6
|13
|3. Aston Villa
|5
|12
|4. Leicester City
|6
|12
|5. Leeds United
|6
|10
|6. Southampton
|6
|10
|7. Crystal Palace
|6
|10
|8. Wolverhampton
|6
|10
|9. Chelsea
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|5
|8
|12. West Ham
|6
|8
|13. Man City
|5
|8
|14. Newcastle
|6
|8
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|6
|5
|17. West Bromwich
|6
|3
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|6
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|7
|14
|2. Real Madrid
|6
|13
|3. Granada
|6
|13
|4. Villarreal
|7
|12
|5. Atletico Madrid
|5
|11
|6. Cádiz
|7
|11
|7. Osasuna
|6
|10
|8. Elche
|5
|10
|9. Getafe
|6
|10
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Barcelona
|5
|7
|13. Sevilla
|5
|7
|14. Valencia
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Athletic Bilbao
|6
|6
|17. Huesca
|7
|5
|18. Celta de Vigo
|6
|5
|19. Levante
|5
|3
|20. Real Valladolid
|7
|3
Sayfalar Tümü