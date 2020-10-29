Fenerbahçeli eski Fransız futbolcudan Macron'a sert sözler

Geçen sezon Fenerbahçe forması giyen Fransız futbolcu Adil Rami, Macron'un İslam karşıtı tutum sergilemesini ve ülkede İslam karşıtlığına izin vermesini kabul etmediğini ifade etti.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Adil Rami, " Charlie Hebdo'nun kapak resmi (Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatür) provokasyondur. Bundan dolayı çok üzgünüm ve sinirliyim. Charlie Hebdo'ya karşı düzenlenen saldırıdan bahsetmiyorum. Fas asıllı Fransızım. Müslümanım ve terörist değilim." ifadelerini kullandı.

Rami, Fransa'da saldırıları gerçekleştirenlerin Müslüman olmadığını, siyasetçilerin bunu anlamak istemediğini söyledi.

Ülkede yaşananların kendisini çok üzdüğünü belirten Adil Rami, "Macron bizi pisliğin içine atıyorsun. Fransa, çeşitliliktir. Charlie Hebdo'nun kapak resimleri ve provokasyonları ile Müslümanlar hakkında yapılanlar konusunda alınıyorum. Anlaşıldı mı (Macron)? Yapılanlardan hiç gurur duymuyorum. (Macron) Sizinle Elysee Sarayı'nda görüşme fırsatım oldu. Sorun yok ama duygularımı paylaşıyorum. Çok üzgünüm ve bu bir felaket." dedi.

Rami, Müslümanlara karşı yapılanlar karşısında sessiz kalamayacağını kaydetti.

