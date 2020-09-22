Fenerbahçe'den Mısırlı golcü Mostafa Mohamed için resmi teklif

France Football'da yer alan habere göre, Sarı-lacivertliler'in yaptığı 2.5 milyon Euro'luk ilk teklif Mısır ekibi tarafından düşük bulunduğu gerekçesiyle reddedildi. Zamalek'in oyuncusu için 4 milyon Euro bonservis talep ettiği ancak pazarlıkla bu rakamın 3 milyon Euro seviyelerine çekilebileceği belirtildi.

Mısır Premier Ligi'nde bugüne dek dört farklı takımın formasıyla 92 maça çıkan Mostafa Mohamed, 30 gol attı ve 7 asist üretti.

23 yaşındaki oyuncunun kulübü Zamalek'le 4 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

