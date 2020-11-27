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Fenerbahçe'den derbi hakemiyle ilgili flaş açıklama

Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş maçının hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nun sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un şirketlerinden birinde çalıştığı iddiasının doğru olmadığı yönünde açıklamada bulundu.

GÜNDEM 27.11.2020, 21:09
Fenerbahçe'den derbi hakemiyle ilgili flaş açıklama
Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş derbisi öncesi maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu hakkında ortaya atılan iddialar ile ilgili açıklamada bulundu. 
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Hafta sonu oynayacağımız Beşiktaş maçının öncesinde sosyal medyada maçın hakemi hakkında dile getirilen ve ciddiye almadığımız bazı iddiaların resmi söylemlerde de bahsedilmesi üzerine bu açıklamayı yapmamız zorunlu hale gelmiştir. Maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nun Başkanımız Ali Koç'un şirketlerinden birinde çalıştığı iddiası tamamen hayal ürünüdür. Numanoğlu'nun ne şu anda ne de geçmişte başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimizin hiçbirinin şirketleri ile herhangi bir ilişkisi olmamıştır. Bunun yanında Numanoğlu'nun babasının kulübümüzde futbol oynadığı iddiası da yine tamamen hayal ürünüdür." ifadeleri yer aldı. 
İddiaları ortaya atanların ispatlamakla mükellef olduğunun altının çizildiği açıklama şöyle sürdü:
"Tüm bunların yanında, maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nun geçen sezonki Kayserispor maçımızda takımımız aleyhine gerçekleşen tartışmalı kararlarına rağmen, kulübümüz bu atama ardından maçın hakemi hakkında herhangi bir açıklama yapmama yolunu seçmiştir. Çünkü Türk futbolunda artık maçların öncesinde hakemleri baskı altına almak için çeşitli algı operasyonları yapmak Türk futboluna hiçbir fayda sağlamamaktadır ve bu tarz yaklaşımlar artık futbolumuzun içinde yer bulmamalıdır. Kulübümüzün hafta sonu oynanacak maçta hakemlerden tek beklentisi, hiçbir baskı altında kalmadan, kafalarında hiçbir soru işareti olmadan, sahada gördüklerini çalmaları, adaletli ve hakkaniyetli bir maç yönetmeleridir. Hafta sonu oynanacak olan derbi maçında her iki takım futbolcularına da başarılar diler, hak eden tarafın kazanmasını temenni ederiz."  
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