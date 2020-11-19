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Fenerbahçe'den açıklama! Bir futbolcu daha koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe'de koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 2'ye yükseldi.

GÜNDEM 19.11.2020, 23:48
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Fenerbahçe'den açıklama! Bir futbolcu daha koronavirüse yakalandı
Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada 1 futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği maçına yönelik yapılan rutin Covid-19 testlerinde 1 oyuncunun sonucu pozitif çıkmıştır. Daha önce milli takımında pozitif olan yabancı oyuncumuz ile birlikte sayı 2'ye yükselmiştir" denildi.
Koronavirüse yakalanan oyuncunun izolasyona alındığı ve karantina sürecinin başladığı aktarıldı.
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