Fenerbahçe'den açıklama! Bir futbolcu daha koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada 1 futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği maçına yönelik yapılan rutin Covid-19 testlerinde 1 oyuncunun sonucu pozitif çıkmıştır. Daha önce milli takımında pozitif olan yabancı oyuncumuz ile birlikte sayı 2'ye yükselmiştir" denildi.

Koronavirüse yakalanan oyuncunun izolasyona alındığı ve karantina sürecinin başladığı aktarıldı.

