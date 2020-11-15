Fenerbahçe'de şok sakatlık: Hastaneye kaldırıldı
Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Sağ elmacık kemiği kırılan kaleci Harun Tekin, hastaneye kaldırıldı.
GÜNDEM 15.11.2020, 18:25
Fenerbahçe'nin 31 yaşındaki file bekçisi, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde Fatih Karagümrük ile yapılan hazırlık maçında talihsizlik yaşadı.
Harun, müsabakanın 63. dakikasında Jimmy Durmaz ile girdiği ikili mücadelede sakatlanarak yerde kaldı. Elmacık kemiği kırıldığı öğrenilen deneyimli kaleci, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Harun, müsabakanın 63. dakikasında Jimmy Durmaz ile girdiği ikili mücadelede sakatlanarak yerde kaldı. Elmacık kemiği kırıldığı öğrenilen deneyimli kaleci, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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