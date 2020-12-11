Fenerbahçe'de sakatlık problemi! 6 futbolcu kulübede

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Kemal Ademi, Enner Valencia, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta ve Diego Perotti, yarın oynanacak olan Yeni Malatyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Bu isimlerin haricinde geçtiğimiz hafta Yukatel Denizlispor karşılaşmasında çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalan Serdar Aziz, cezası sebebiyle kadroda yer alamayacak.



Fenerbahçe'de 2 oyuncu ise sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sezon başından itibaren orta sahadaki mücadeleleriyle göz dolduran ve teknik direktör Erol Bulut’un vazgeçemediği isimlerin başında yer alan Ozan Tufan ile Dimitris Pelkas'ın 3'er sarı kartı bulunuyor.

Ozan ve Pelkas, Yeni Malatyaspor karşısında sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak olan Gaziantep FK maçında takımdaki yerini alamayacak.

