Fenerbahçe'de Rodrigues muamması
Fenerbahçe’de, Garry Rodrigues belirsizliği sürüyor. Birçok teklif alan Rodrigues'in İstanbul'dan ayrılmaya sıcak bakmadığı ifade edildi.
GÜNDEM 29.09.2020, 14:30
1
Fenerbahçe'de, Garry Rodrigues'in geleceği merak konusu. Birçok kulüpten teklif alan Yeşil Burun Adalı oyuncu, henüz bir karar vermiş değil.
Rodrigues hakkında bir iddia da Suudi Arabistan basınından geldi. Bonservisini elinde bulunduran Al Ittihad Kulübü'nün tecrübeli oyuncuyu geri istediği belirtildi.
Suudi ekibinin teknik direktörü Fabio Carille'nin yeni sezon planlamasında Rodrigues’e de yer vermeyi düşündüğü ifade edildi.
Fenerbahçe ise geçtiğimiz günlerde Olympiakos ile Garry Rodrigues'in transferi konusunda anlaştı ve oyuncunun kararını beklemeye geçti. Yeşil Burun Adalı oyuncu ise takımdan ve İstanbul’dan ayrılmaya sıcak bakmadığı öğrenildi.
Sarı lacivertli ekip ise oyuncunun yıllık maliyetinden kurtulmak adına bütün seçenekleri masada tutuyor.
Transfer döneminin bitimine kadar ayrılık gerçekleşmezse Rodrigues'in federasyona verilen oyuncu listesinde yer almayabileceği belirtiliyor.
Rodrigues, bu sezon Fenerbahçe ile resmi maça çıkmadı.
Rodrigues hakkında bir iddia da Suudi Arabistan basınından geldi. Bonservisini elinde bulunduran Al Ittihad Kulübü'nün tecrübeli oyuncuyu geri istediği belirtildi.
Suudi ekibinin teknik direktörü Fabio Carille'nin yeni sezon planlamasında Rodrigues’e de yer vermeyi düşündüğü ifade edildi.
Fenerbahçe ise geçtiğimiz günlerde Olympiakos ile Garry Rodrigues'in transferi konusunda anlaştı ve oyuncunun kararını beklemeye geçti. Yeşil Burun Adalı oyuncu ise takımdan ve İstanbul’dan ayrılmaya sıcak bakmadığı öğrenildi.
Sarı lacivertli ekip ise oyuncunun yıllık maliyetinden kurtulmak adına bütün seçenekleri masada tutuyor.
Transfer döneminin bitimine kadar ayrılık gerçekleşmezse Rodrigues'in federasyona verilen oyuncu listesinde yer almayabileceği belirtiliyor.
Rodrigues, bu sezon Fenerbahçe ile resmi maça çıkmadı.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 29 Eylül 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Karagümrük
|3
|7
|2. Alanyaspor
|3
|7
|3. Galatasaray
|3
|7
|4. Antalyaspor
|3
|7
|5. Hatayspor
|3
|7
|6. Erzurumspor
|3
|6
|7. Göztepe
|3
|5
|8. Fenerbahçe
|3
|5
|9. Konyaspor
|2
|4
|10. Trabzonspor
|3
|4
|11. Beşiktaş
|3
|4
|12. Sivasspor
|3
|4
|13. Kasımpaşa
|3
|3
|14. Kayserispor
|3
|3
|15. Gaziantep FK
|3
|2
|16. Ankaragücü
|2
|1
|17. Gençlerbirliği
|2
|1
|18. Çaykur Rizespor
|3
|1
|19. Malatyaspor
|3
|1
|20. Denizlispor
|3
|1
|21. Başakşehir
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|3
|7
|2. Tuzlaspor
|3
|7
|3. Ankara Keçiörengücü
|3
|7
|4. İstanbulspor
|3
|6
|5. Altınordu
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|5
|8. Altay
|3
|4
|9. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|10. Bandırmaspor
|3
|4
|11. Giresunspor
|3
|4
|12. Bursaspor
|3
|3
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. Ankaraspor
|3
|3
|15. Ümraniye
|3
|3
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Menemen Belediyespor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|3
|9
|2. Liverpool
|3
|9
|3. Everton
|3
|9
|4. Aston Villa
|2
|6
|5. Arsenal
|3
|6
|6. Crystal Palace
|3
|6
|7. Leeds United
|3
|6
|8. Tottenham
|3
|4
|9. Chelsea
|3
|4
|10. Newcastle
|3
|4
|11. West Ham
|3
|3
|12. Brighton
|3
|3
|13. Man City
|2
|3
|14. M. United
|2
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. Wolverhampton
|3
|3
|17. West Bromwich
|3
|1
|18. Burnley
|2
|0
|19. Sheffield United
|3
|0
|20. Fulham
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|6
|2. Granada
|3
|6
|3. Real Sociedad
|3
|5
|4. Celta de Vigo
|3
|5
|5. Valencia
|3
|4
|6. Real Madrid
|2
|4
|7. Getafe
|2
|4
|8. Villarreal
|3
|4
|9. Atletico Madrid
|1
|3
|10. Barcelona
|1
|3
|11. Sevilla
|1
|3
|12. Levante
|2
|3
|13. Osasuna
|3
|3
|14. Athletic Bilbao
|2
|3
|15. Cádiz
|3
|3
|16. Huesca
|3
|2
|17. Real Valladolid
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Deportivo Alaves
|3
|1
|20. Elche
|1
|0
Sayfalar Tümü