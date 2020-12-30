Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın koronavirüs test sonucu bekleniyor!

Fenerbahçe, 22 Aralık tarihinde yaptığı açıklamayla birlikte 1 futbolcusunda ve bir teknik heyet personelinde koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Kulüpten yapılan açıklamanın ardından Ozan Tufan, bir futbolcuda pozitif çıkan testin kendisine ait olduğunu duyurmuştu.

Başarılı futbolcu, geçen hafta oynanan Başakşehir müsabakasında hastalığı nedeniyle takımıyla yer alamadı. Müsabakadan 3 puanla ayrılan sarı-lacivertliler, bu haftayı ise bay geçti. Milliyet'in haberine göre; bugün bir kez daha kontrol edilecek olan Ozan, koronavirüs testi için örnek verecek. Milli oyuncunun testinin pozitif çıkması halinde; karantina süreci devam edecek.



Ozan Tufan'ın son koronavirüs testi negatif çıksa bile, Kasımpaşa maçında milli oyuncunun doktor onayıyla süre alması bekleniyor. 25 yaşındaki futbolcu, hastalık süresince hafif nefes darlığı geçirdi. Ozan ayrıca bu süre içerisinde gerekli antrenmanlara da katılamayınca; akıllarda soru işareti kaldı. Tüm sağlık kontrollerinin ardından Kasımpaşa maçında oynayıp oynayamacağı belli olacak olan Ozan Tufan'ın, riske edilmemesi bekleniyor.

