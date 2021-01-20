Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz kadro dışı bırakıldı!

Fenerbahçe'de Mesut Özil transferi gündemin 1 numaralı maddesi olurken bir taraftan da Ömer Faruk Beyaz şoku yaşanıyor. 17 yaşındaki oyuncu yeni sözleşme imzalamadığı Emre Belözoğlu'nun talimatıyla kadro dışı bırakıldı. Alman kulüplerinin yakından ilgilendiği Ömer Faruk Beyaz çalışmalarını bireysel olarak devam ettiriyor.

Sezon başından bu yana Süper Lig'de sadece 8 dakika süre alabilen ve forma giyememekten şikayetçi olan Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe'nin kendisine sunduğu 5 yıllık sözleşmeyi kabul etmemişti. Bu kararın ardından genç oyuncu takım idmanlarına alınmamaya başladı. Sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik direktör Erol Bulut Ömer Faruk ile görüşmelerin olumsuz gittiğini belirtmişti.

