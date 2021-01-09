Fenerbahçe'de Mesut Özil'i karşılama hazırlıkları başladı!
Fenerbahçe'de tüm odak Mesut Özil transferine verildi. Başkanın hayal olarak gördüğü transfere artık sarı-lacivertli camia çok yakın!
GÜNDEM 09.01.2021, 08:32
Fenerbahçe'de gözler Mesut Özil'de... Yönetimin her konuda anlaştığı yıldızın transferinde artık geri sayıma geçildi. Tecrübeli futbolcu ve menajerinin, Londra'da 6 aylık kontratının kaldığı Arsenal ile masaya oturup prosedürleri halletmesi bekleniyor. Ardından İstanbul'a gelecek olan Mesut ile 3.5 yıllık sözleşme imzalanacak. Taraftarlar da 32 yaşındaki maestroya pandemi ye uygun karşılama yapacak. Havaalanından tesislere araç konvoyu planlanıyor.
Fotomaç'ta yer alan habere göre, Mesut Özil'in uzun süredir forma giymemesine rağmen antrenmanlarını bireysel olarak sürdürdüğü ve kısa süre içinde eski formu ile sahada olacağı ifade edildi. Başkan Ali Koç'un Mesut'un maliyetini karşılamak için tüm hazırlıkları yaptığı bildirildi. Son bilgilere göre Arsenal'deki ücretinin çok altında bir rakama 'evet' diyen Özil, Fenerbahçe'den 5 milyon imza parası ile yıllık 4 milyon euro garanti ücret alacak. İki Fenerbahçeli isim imza parası ve maaşa sponsor olacak.
Fotomaç'ta yer alan habere göre, Mesut Özil'in uzun süredir forma giymemesine rağmen antrenmanlarını bireysel olarak sürdürdüğü ve kısa süre içinde eski formu ile sahada olacağı ifade edildi. Başkan Ali Koç'un Mesut'un maliyetini karşılamak için tüm hazırlıkları yaptığı bildirildi. Son bilgilere göre Arsenal'deki ücretinin çok altında bir rakama 'evet' diyen Özil, Fenerbahçe'den 5 milyon imza parası ile yıllık 4 milyon euro garanti ücret alacak. İki Fenerbahçeli isim imza parası ve maaşa sponsor olacak.
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