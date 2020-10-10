Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan itiraf

Hazırlık maçında İstanbulspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Mert Hakan Yandaş, "Çalışmayı çok seviyorum, mevkimin gerekliliklerinden biri de bu. Çok güçlü olmam lazım. 4-5 maçtır kulübede oturuyoruz, kendimizi diri tutmamız lazım. Geçen sene de 13. 14. haftada formayı almıştım, bu sene de fırsatı bekliyorum." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar ise "Girdiğimiz gol pozisyonlarını değerlendirdiğimiz sürece sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum. Kime fırsat gelirse, elinden geleni yapacak ve Fenerbahçelileri özlediğimiz şampiyonluğa kavuşturacağız. Çalışmayı çok seviyorum, mevkimin gerekliliklerinden biri de bu. Çok güçlü olmam lazım. 4-5 maçtır kulübede oturuyoruz, kendimizi diri tutmamız lazım. Geçen sene de 13. 14. haftada formayı almıştım, bu sene de fırsatı bekliyorum" dedi.

