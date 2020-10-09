Fenerbahçe'de Mert Hakan sevinci
Bu sezon Fenerbahçe’nin en flaş transferlerinden biri olarak gösterilen Mert Hakan Yandaş, lig başlamadan önce yaşadığı sakatlık taraftarı ve kendisini üzmüştü.
GÜNDEM 09.10.2020, 08:52
Fenerbahçe’nin bu sezonki en flaş transferlerinden biri Mert Hakan Yandaş oldu.
Ancak başarılı oyuncu lig başlamadan hemen önce yaşadığı sakatlık nedeniyle ilk hafta Rize maçını kaçırdı. Mert Hakan iyileştikten sonra da forma rekabetinde geri kaldı ve 3 karşılaşmada sadece 57 dakika süre alabildi.
Bölgesine yapılan transferlerle forma şansı zora giren 26 yaşındaki yıldız, Milli arada eline geçirdiği fırsatı en iyi şekilde kullanmaya kararlı.
Mert Hakan, birçok arkadaşının Milli takımlara gittiği için yer alamadığı antrenmanlarda kendisini göstererek Erol Bulut’tan formayı almak istiyor.
Ancak başarılı oyuncu lig başlamadan hemen önce yaşadığı sakatlık nedeniyle ilk hafta Rize maçını kaçırdı. Mert Hakan iyileştikten sonra da forma rekabetinde geri kaldı ve 3 karşılaşmada sadece 57 dakika süre alabildi.
Bölgesine yapılan transferlerle forma şansı zora giren 26 yaşındaki yıldız, Milli arada eline geçirdiği fırsatı en iyi şekilde kullanmaya kararlı.
Mert Hakan, birçok arkadaşının Milli takımlara gittiği için yer alamadığı antrenmanlarda kendisini göstererek Erol Bulut’tan formayı almak istiyor.
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