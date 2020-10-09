Fenerbahçe'de Mert Hakan sevinci

Fenerbahçe’nin bu sezonki en flaş transferlerinden biri Mert Hakan Yandaş oldu.

Ancak başarılı oyuncu lig başlamadan hemen önce yaşadığı sakatlık nedeniyle ilk hafta Rize maçını kaçırdı. Mert Hakan iyileştikten sonra da forma rekabetinde geri kaldı ve 3 karşılaşmada sadece 57 dakika süre alabildi.

Bölgesine yapılan transferlerle forma şansı zora giren 26 yaşındaki yıldız, Milli arada eline geçirdiği fırsatı en iyi şekilde kullanmaya kararlı.

Mert Hakan, birçok arkadaşının Milli takımlara gittiği için yer alamadığı antrenmanlarda kendisini göstererek Erol Bulut’tan formayı almak istiyor.

