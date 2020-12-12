Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'dan flaş sözler

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Gustavo, "Ben buraya geldiğimden beri bu kulübün hedefi çok netti, şampiyonluk. Bugün bunun tam tersini gösterdik. Şampiyon olmak isteyen bir takım gibi değildik. Aynaya bakmalıyız. Rakiplerimize saygı göstermemiz gerekiyor. Ancak, böyle şampiyon olabiliriz. Bunun tam zıddını gördük. Kazanmayı hak ettik. Rakibimiz hak etti. Çünkü, tevazu gösterdiler ve birlikte mücadele ettiler" ifadelerini kullandı.

