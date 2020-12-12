Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'dan flaş sözler
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Luis Gustavo, Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.
GÜNDEM 12.12.2020, 22:11
Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
Yayıncı kuruluşa konuşan Gustavo, "Ben buraya geldiğimden beri bu kulübün hedefi çok netti, şampiyonluk. Bugün bunun tam tersini gösterdik. Şampiyon olmak isteyen bir takım gibi değildik. Aynaya bakmalıyız. Rakiplerimize saygı göstermemiz gerekiyor. Ancak, böyle şampiyon olabiliriz. Bunun tam zıddını gördük. Kazanmayı hak ettik. Rakibimiz hak etti. Çünkü, tevazu gösterdiler ve birlikte mücadele ettiler" ifadelerini kullandı.
Yayıncı kuruluşa konuşan Gustavo, "Ben buraya geldiğimden beri bu kulübün hedefi çok netti, şampiyonluk. Bugün bunun tam tersini gösterdik. Şampiyon olmak isteyen bir takım gibi değildik. Aynaya bakmalıyız. Rakiplerimize saygı göstermemiz gerekiyor. Ancak, böyle şampiyon olabiliriz. Bunun tam zıddını gördük. Kazanmayı hak ettik. Rakibimiz hak etti. Çünkü, tevazu gösterdiler ve birlikte mücadele ettiler" ifadelerini kullandı.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 12 Aralık 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|11
|23
|2. Galatasaray
|11
|23
|3. Fenerbahçe
|12
|23
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Göztepe
|12
|18
|6. Kasımpaşa
|12
|18
|7. Hatayspor
|10
|18
|8. Karagümrük
|12
|17
|9. Malatyaspor
|11
|16
|10. Konyaspor
|11
|15
|11. Gaziantep FK
|10
|15
|12. Başakşehir
|11
|15
|13. Rizespor
|11
|15
|14. Trabzonspor
|12
|14
|15. Antalyaspor
|11
|13
|16. Sivasspor
|10
|10
|17. Kayserispor
|11
|10
|18. Erzurumspor
|11
|9
|19. Gençlerbirliği
|10
|8
|20. Denizlispor
|11
|6
|21. Ankaragücü
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|13
|24
|2. Tuzlaspor
|12
|24
|3. Altınordu
|13
|24
|4. Giresunspor
|13
|23
|5. Adana Demirspor
|12
|22
|6. Samsunspor
|13
|21
|7. Altay
|12
|20
|8. Bursaspor
|14
|20
|9. İstanbulspor
|11
|18
|10. Balıkesirspor
|12
|15
|11. Menemen Belediyespor
|12
|14
|12. Boluspor
|12
|13
|13. Akhisar Bld.Spor
|12
|13
|14. Ümraniye
|13
|13
|15. Adanaspor
|9
|12
|16. Bandırmaspor
|13
|12
|17. Ankaraspor
|12
|8
|18. Eskişehirspor
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|11
|24
|2. Liverpool
|11
|24
|3. Chelsea
|11
|22
|4. Leicester City
|11
|21
|5. West Ham
|12
|20
|6. Southampton
|11
|20
|7. M. United
|11
|20
|8. Man City
|11
|19
|9. Aston Villa
|10
|18
|10. Everton
|11
|17
|11. Newcastle
|11
|17
|12. Wolverhampton
|12
|17
|13. Crystal Palace
|11
|16
|14. Leeds United
|12
|14
|15. Arsenal
|11
|13
|16. Brighton
|11
|10
|17. Fulham
|11
|7
|18. Burnley
|10
|6
|19. West Bromwich
|12
|6
|20. Sheffield United
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|10
|26
|2. Real Sociedad
|12
|25
|3. Villarreal
|12
|21
|4. Real Madrid
|11
|20
|5. Sevilla
|11
|19
|6. Cádiz
|12
|18
|7. Granada
|11
|15
|8. Real Betis
|12
|15
|9. Barcelona
|10
|14
|10. Valencia
|13
|14
|11. Athletic Bilbao
|12
|14
|12. Elche
|10
|14
|13. Eibar
|12
|14
|14. Deportivo Alaves
|13
|14
|15. Getafe
|12
|13
|16. Real Valladolid
|13
|13
|17. Celta de Vigo
|12
|13
|18. Levante
|11
|11
|19. Huesca
|13
|11
|20. Osasuna
|12
|11
Sayfalar Tümü