Fenerbahçe'de Gustavo'dan çarpıcı açıklama
Fenerbahçe'nin deneyimli yıldızı Luiz Gustavo, Samandıra Can Bartu Tesislerinde bir basın toplantısı düzenledi.
GÜNDEM 29.10.2020, 18:55
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Samandıra Can Bartu Tesislerinde bir basın toplantısı düzenleyen Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, "Öncelikle Türk halkını kutlayarak başlamak istiyorum. Çok önemli bir gün. Kutlu olsun. Takımdaki kolektif yapı çok önemli. Sezon çok uzun. Sosa veya başkası önemli değil. Kiminle oynarsam takıma fayda vermeye devam edeceğim." dedi.
Luiz Gustavo, "Geçmişle kıyaslama yapmak zor. Geçmişteki hataları yapmamak için çok çalışmalıyız. Yeni bir sezondayız. Başarı için herkes elinden geleni yapmalı. Ben nereye gidersem gideyim kulübün felsefesini anlamaya çalışırım. Taraftarın nasıl bir futbol izlemek istediğini anlamaya çalışır ve buna odaklanmaya çalışırım. Taraftarın benimle ilgili görüşleri çok güzel ama başarıya ulaşmak için çok çalışmaya devam etmeliyiz." diye konuştu.
Futbol oynamayı sevdiğini ifade eden Luiz Gustavo, "Benim için en önemlisi futbol oynamak. Oynamayı çok seviyorum. Rakip fark etmeksizin kazanmak ve elimden geleni yapmak istiyorum. Genç futbolcular da bu anlayışta olmalı." şeklinde konuştu.
Luiz Gustavo, "Geçmişle kıyaslama yapmak zor. Geçmişteki hataları yapmamak için çok çalışmalıyız. Yeni bir sezondayız. Başarı için herkes elinden geleni yapmalı. Ben nereye gidersem gideyim kulübün felsefesini anlamaya çalışırım. Taraftarın nasıl bir futbol izlemek istediğini anlamaya çalışır ve buna odaklanmaya çalışırım. Taraftarın benimle ilgili görüşleri çok güzel ama başarıya ulaşmak için çok çalışmaya devam etmeliyiz." diye konuştu.
Futbol oynamayı sevdiğini ifade eden Luiz Gustavo, "Benim için en önemlisi futbol oynamak. Oynamayı çok seviyorum. Rakip fark etmeksizin kazanmak ve elimden geleni yapmak istiyorum. Genç futbolcular da bu anlayışta olmalı." şeklinde konuştu.
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