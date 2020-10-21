Fenerbahçe'de flaş Dirar gelişmesi: Feshediliyor
Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Rodrigues sonrası Dirar ile de yolların ayrılması bekleniyor.
GÜNDEM 21.10.2020, 20:40
Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Rodrigues sonrası Dirar ile de yolların ayrılması bekleniyor. Erol Bulut, tecrübeli kanat oyuncusunu kadroda düşünmediğini belirtmesi üzerine Dirar, takımdan gönderilecek.
Fenerbahçe, Faslı futbolcu ile geçtiğimiz sezon 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Ancak Fenerbahçe yönetimi Erol Bulut'un aporu doğrultusunda Sirar'ın sözleşmesini fes etmek istiyor.
34 yaşındaki Faslı futbolcunun menajeriyle temasa geçildiği ve kısa sürede takımdan gönderilmei bekleniyor...
Fenerbahçe, Faslı futbolcu ile geçtiğimiz sezon 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Ancak Fenerbahçe yönetimi Erol Bulut'un aporu doğrultusunda Sirar'ın sözleşmesini fes etmek istiyor.
34 yaşındaki Faslı futbolcunun menajeriyle temasa geçildiği ve kısa sürede takımdan gönderilmei bekleniyor...
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