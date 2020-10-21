Fenerbahçe'de flaş Dirar gelişmesi: Feshediliyor

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Rodrigues sonrası Dirar ile de yolların ayrılması bekleniyor. Erol Bulut, tecrübeli kanat oyuncusunu kadroda düşünmediğini belirtmesi üzerine Dirar, takımdan gönderilecek.

Fenerbahçe, Faslı futbolcu ile geçtiğimiz sezon 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Ancak Fenerbahçe yönetimi Erol Bulut'un aporu doğrultusunda Sirar'ın sözleşmesini fes etmek istiyor.

34 yaşındaki Faslı futbolcunun menajeriyle temasa geçildiği ve kısa sürede takımdan gönderilmei bekleniyor...

