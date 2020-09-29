Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük mesaisi
Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
GÜNDEM 29.09.2020, 15:15
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başladı.
Pas çalışması ve çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Pas çalışması ve çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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