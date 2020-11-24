Reklam

Son Dakika

Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan Beşiktaş açıklaması

Sivas Belediyespor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, "Güzel bir maç olacak, kolay olmayacak" dedi.

GÜNDEM 24.11.2020, 23:57
Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan Beşiktaş açıklaması
Sivas Belediyespor maçı sonrası açıklamalarda bulunan  Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, maça iyi hazırlandıklarını dile getirdi.
Bulut, "Güzel bir test oldu bizim için. Bazen büyük takımlar 2. Lig, 3. Lig takımlarına karşı oynayınca rakibi küçümsüyor ve negatif sonuçlar alıyor. Biz de böyle bir şey yaşamak istemedik ve ilk dakikadan itibaren iyi konsantre olduk. İkinci yarıda daha iyiydik. Her futbolcumun hazır olmasını istiyorum. Oyuncularımın iyi oynaması mutluluk verici. Herkesin hazır olması işimi zorlaştırmıyor, kolaylaştırıyor. Hepsini her zaman değerlendirebileceğim anlamına geliyor. İnşallah bu şekilde devam ederiz." dedi.
Hafta sonu  Beşiktaş'la oynanacak derbi hakkında konuşan Bulut, "Beşiktaş da yeni bir takım kurdu, bayağı transfer yaptılar. Son maçlarını da kazandılar. Güzel bir maç olacak, kolay olmayacak ama biz kazanmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 25 Kasım 2020
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 20
2. Fenerbahçe 9 20
3. Galatasaray 9 17
4. Gaziantep FK 9 14
5. Karagümrük 9 13
6. Başakşehir 9 13
7. Beşiktaş 8 13
8. Konyaspor 8 12
9. Rizespor 8 12
10. Kasımpaşa 9 12
11. Hatayspor 7 12
12. Göztepe 8 11
13. Malatyaspor 8 11
14. Sivasspor 8 9
15. Trabzonspor 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Erzurumspor 8 8
18. Kayserispor 8 7
19. Gençlerbirliği 8 5
20. Denizlispor 8 5
21. Ankaragücü 7 2
Takımlar O P
1. Altınordu 10 20
2. Adana Demirspor 9 18
3. Ankara Keçiörengücü 10 18
4. Tuzlaspor 9 18
5. İstanbulspor 9 17
6. Samsunspor 10 17
7. Giresunspor 9 15
8. Bursaspor 10 14
9. Balıkesirspor 10 14
10. Altay 8 13
11. Akhisar Bld.Spor 10 13
12. Adanaspor 9 12
13. Ümraniye 10 10
14. Bandırmaspor 10 8
15. Boluspor 10 7
16. Menemen Belediyespor 8 6
17. Ankaraspor 9 5
18. Eskişehirspor 10 1
Takımlar O P
1. Tottenham 9 20
2. Liverpool 9 20
3. Chelsea 9 18
4. Leicester City 9 18
5. Southampton 8 16
6. Everton 9 16
7. Aston Villa 8 15
8. West Ham 9 14
9. M. United 8 13
10. Crystal Palace 9 13
11. Arsenal 9 13
12. Wolverhampton 8 13
13. Man City 8 12
14. Leeds United 9 11
15. Newcastle 9 11
16. Brighton 9 9
17. Burnley 8 5
18. Fulham 9 4
19. West Bromwich 9 3
20. Sheffield United 9 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 23
2. Atletico Madrid 8 20
3. Villarreal 10 19
4. Real Madrid 9 17
5. Cádiz 10 14
6. Granada 9 14
7. Sevilla 8 13
8. Valencia 10 12
9. Elche 8 12
10. Getafe 9 12
11. Real Betis 9 12
12. Barcelona 8 11
13. Osasuna 9 11
14. Deportivo Alaves 10 10
15. Eibar 10 10
16. Athletic Bilbao 8 9
17. Real Valladolid 10 9
18. Levante 9 7
19. Huesca 10 7
20. Celta de Vigo 10 7