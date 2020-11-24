Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan Beşiktaş açıklaması
Sivas Belediyespor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, "Güzel bir maç olacak, kolay olmayacak" dedi.
GÜNDEM 24.11.2020, 23:57
Sivas Belediyespor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, maça iyi hazırlandıklarını dile getirdi.
Bulut, "Güzel bir test oldu bizim için. Bazen büyük takımlar 2. Lig, 3. Lig takımlarına karşı oynayınca rakibi küçümsüyor ve negatif sonuçlar alıyor. Biz de böyle bir şey yaşamak istemedik ve ilk dakikadan itibaren iyi konsantre olduk. İkinci yarıda daha iyiydik. Her futbolcumun hazır olmasını istiyorum. Oyuncularımın iyi oynaması mutluluk verici. Herkesin hazır olması işimi zorlaştırmıyor, kolaylaştırıyor. Hepsini her zaman değerlendirebileceğim anlamına geliyor. İnşallah bu şekilde devam ederiz." dedi.
Hafta sonu Beşiktaş'la oynanacak derbi hakkında konuşan Bulut, "Beşiktaş da yeni bir takım kurdu, bayağı transfer yaptılar. Son maçlarını da kazandılar. Güzel bir maç olacak, kolay olmayacak ama biz kazanmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.
Bulut, "Güzel bir test oldu bizim için. Bazen büyük takımlar 2. Lig, 3. Lig takımlarına karşı oynayınca rakibi küçümsüyor ve negatif sonuçlar alıyor. Biz de böyle bir şey yaşamak istemedik ve ilk dakikadan itibaren iyi konsantre olduk. İkinci yarıda daha iyiydik. Her futbolcumun hazır olmasını istiyorum. Oyuncularımın iyi oynaması mutluluk verici. Herkesin hazır olması işimi zorlaştırmıyor, kolaylaştırıyor. Hepsini her zaman değerlendirebileceğim anlamına geliyor. İnşallah bu şekilde devam ederiz." dedi.
Hafta sonu Beşiktaş'la oynanacak derbi hakkında konuşan Bulut, "Beşiktaş da yeni bir takım kurdu, bayağı transfer yaptılar. Son maçlarını da kazandılar. Güzel bir maç olacak, kolay olmayacak ama biz kazanmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.
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