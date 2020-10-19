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Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
Fenerbahçe'de flaş ayrılık yaşanıyor. Sarı Lacivertlilerin yıldız ismi Garry Rodrigues ile yollar ayrıldı.
GÜNDEM 19.10.2020, 18:44
Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı kanat oyuncusu Garry Rodrigues'in sözleşmesi feshedildi.
Fenerbahçe, geçen sezon satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına kiraladığı Garry Rodrigues ile yollarını ayırdı. 29 yaşındaki sol kanat oyuncusunun sözleşmesini feshedildiği ve yıldız futbolcunun Al İttihad takımına geri döneceği bildirildi..
Fenerbahçe'de isteksiz görüntü çizen Yeşil burun Adalı yıldız isim, performans olarak vasatı aşamadı... Teknik Direktör Erol Bulut'un bu sezon kadroda düşünmediği Garry Rodrigues'in Al Ittihad'a geri döneceği öğrenildi.
29 yaşındaki Garry Rodrigues'in takımdan ayrılıp ayrılmadığı konusunda Fenerbahçe'den resmi açıklama henüz gelmedi.
Fenerbahçe, geçen sezon satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına kiraladığı Garry Rodrigues ile yollarını ayırdı. 29 yaşındaki sol kanat oyuncusunun sözleşmesini feshedildiği ve yıldız futbolcunun Al İttihad takımına geri döneceği bildirildi..
Fenerbahçe'de isteksiz görüntü çizen Yeşil burun Adalı yıldız isim, performans olarak vasatı aşamadı... Teknik Direktör Erol Bulut'un bu sezon kadroda düşünmediği Garry Rodrigues'in Al Ittihad'a geri döneceği öğrenildi.
29 yaşındaki Garry Rodrigues'in takımdan ayrılıp ayrılmadığı konusunda Fenerbahçe'den resmi açıklama henüz gelmedi.
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