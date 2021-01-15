Fenerbahçe'de ayrılık haberi! Geri dönüyor
Fenerbahçe’de istenilen performansı gösteremeyen Uruguaylı oyuncu Mauricio Lemos'un sarı lacivertli takımla yolları ayrılıyor.
GÜNDEM 15.01.2021, 11:41
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Fenerbahçe’de geldiği günden bu yana bekleneni veremeyen Mauricio Lemos ile yollar ayrılıyor.
Dün Kasımpaşa karşısında ilk 11’de oynasa da gözden çıkarılan 25 yaşındaki stoperle İspanyol ekipleri Celta Vigo, Deportivo Alaves ve Eibar’ın ilgilendiği kaydedildi. Lemos’un da İspanya’ya dönmeye sıcak baktığı belirtildi. Oyuncuyu öncelikli olarak kiralamak isteyen Sarı-Lacivertliler şimdi Uruguaylı futbolcu için gelecek teklifleri bekliyor. Lemos bu sezon ligde 6 maçta 535 dakika sahada kaldı, 2 penaltıya sebebiyet verip 1 kırmızı kart gördü.
Dün Kasımpaşa karşısında ilk 11’de oynasa da gözden çıkarılan 25 yaşındaki stoperle İspanyol ekipleri Celta Vigo, Deportivo Alaves ve Eibar’ın ilgilendiği kaydedildi. Lemos’un da İspanya’ya dönmeye sıcak baktığı belirtildi. Oyuncuyu öncelikli olarak kiralamak isteyen Sarı-Lacivertliler şimdi Uruguaylı futbolcu için gelecek teklifleri bekliyor. Lemos bu sezon ligde 6 maçta 535 dakika sahada kaldı, 2 penaltıya sebebiyet verip 1 kırmızı kart gördü.
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