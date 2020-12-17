Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 tura ismini yazdırdı!

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Fenerbahçe, Karacabey Belediyespor Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldiği mücadelede 1-0 kazanarak son 16 tura adını yazdırdı.

Fenerbahçe, 11. dakikada Onur Özcan'ın kendi kalesine kaydettiği golle öne geçti. Sarı-lacivertli ekipte, 28. dakikda kaleci Altay Bayındır direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. İlk yarı Fenarbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda da skoru koruyan Fenerbahçe, sahadan 1-0 galip ayrıldı ve adını son 16 turuna yazdırdı.

