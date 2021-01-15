Fenerbahçe transfer için yine Almanya'ya gidiyor

Devre arasında Mesut Özil'i transfer etmeyi düşünen Fenerbahçe ayrıca defans hattını da güçlendirmek istiyor.

Roma’da oynayan Juan Jesus, Milan’da gözden çıkarılan Mussachio, Sampdoria’da top koşturan Colley ile yakından ilgilenen Fenerbahçe’nin aslında Macar stoper Attila Szalai’yi istediği belirtilirken, sarı lacivertli kulübün Apollon Limassol ile masaya oturduğu öne sürüldü. Szalai Alman menajerlik firması ROGON'a bağlı.

Türkiye – Macaristan maçında sergilediği performansla parmak ısırtan Szalai için Fenerbahçe'nin 2 milyon Euro'luk teklif önerdiği ve kulübün yanıtını beklediği aktarıldı.

Bu sezon 24 maçta görev alan 22 yaşındaki Szalai 3 gol atarken, oyuncunun her iki ayağını da kullanma yeteneğine sahip olması Erol Bulut’u da memnun ediyor. ROGON’la transfer konusunda sürekli istişare halinde bulunan Fenerbahçe Pelkas’ı da yine bu firmadan almıştı.

