Fenerbahçe - Trabzonspor maçının günü ve saati belli oldu

Süper Lig 'de 4. hafta sona erdi. Milli maç arasına giren lig 5. hafta maçlarıyla devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 5,6,7 ve 8. haftada oynanacak maçlarının günlerini ve saatlerini belirledi.

6. haftada oynanacak olan Fenerbahçe - Trabzonspor maçının tarihi de belli oldu. Bu dev maç 25 Ekim Pazar günü saat 19:00'da Kadıköy Ülker Stadı'nda oynanacak.





