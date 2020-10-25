Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Sosa'dan büyük hata

Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk eden Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Jose Sosa'nın büyük hatası taraftarı sinirlendirdi. Eski takımına karşı gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarların tepki çeken Sosa, Trabzonspor tarafından ti'ye alındı.

Trabzonspor'un Afobe ile bulduğu golle takım arkadaşı Mauricio Lemos ile anlaşmazlık yaşayarak çarpışan ve bordo-mavililerin golü bulmasına neden olan Sosa, mücadelenin ilk yarısı boyunca gösterdiği etkisiz performansla dikkat çekti.

Mücadelede sadece 45 dakika sahada kalan 35 yaşındaki Arjantinli oyuncunun performansı, sosyal medyada da birçok Fenerbahçeli taraftarın tepki göstermesine neden oldu.

