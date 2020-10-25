Fenerbahçe - Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
Süper Lig’in 6. haftasında karşı karşıya gelecek Fenerbahçe – Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
GÜNDEM 25.10.2020, 17:57
Süper Lig’in 6. haftasının en önemli karşılaşması olan Fenerbahçe – Trabzonspor maçına saatler kala Fenerbahçe ve Trabzonspor’un sahaya çıkacağı ilk 11’ler belli oldu.
Fenerbahçe sahaya Altay, Gökhan, Lemos, Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan, Sosa, Valencia, Pelkas, Samatta 11’iyle çıkacak
Trabzonspor ise sahaya Uğurcan, Pereira, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Flavio, Kamil Ahmet(Hosseini), Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Afobe ilk 11’iyle çıkacak
Bugün saat 19:00 başlayacak maçı Cüneyt Çakır yönetecek 19’00 da başlayacak karşılaşma beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak.
Fenerbahçe sahaya Altay, Gökhan, Lemos, Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan, Sosa, Valencia, Pelkas, Samatta 11’iyle çıkacak
Trabzonspor ise sahaya Uğurcan, Pereira, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Flavio, Kamil Ahmet(Hosseini), Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Afobe ilk 11’iyle çıkacak
Bugün saat 19:00 başlayacak maçı Cüneyt Çakır yönetecek 19’00 da başlayacak karşılaşma beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak.
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