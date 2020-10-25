Fenerbahçe - Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig’in 6. haftasının en önemli karşılaşması olan Fenerbahçe – Trabzonspor maçına saatler kala Fenerbahçe ve Trabzonspor’un sahaya çıkacağı ilk 11’ler belli oldu.



Fenerbahçe sahaya Altay, Gökhan, Lemos, Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan, Sosa, Valencia, Pelkas, Samatta 11’iyle çıkacak



Trabzonspor ise sahaya Uğurcan, Pereira, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Flavio, Kamil Ahmet(Hosseini), Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Afobe ilk 11’iyle çıkacak



Bugün saat 19:00 başlayacak maçı Cüneyt Çakır yönetecek 19’00 da başlayacak karşılaşma beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak.

