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Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıran "1959" açıklaması

TFF Başkanı Özdemir, özellikle Fenerbahçe'nin yakından takip ettiği, '1959 yılı öncesindeki şampiyonlukların sayılması' konusuyla ilgili açıklamada bulundu.

GÜNDEM 29.01.2021, 02:24
Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıran
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir D-Smart'ta katıldığı bir programda değerlendirmelerde bulundu.
Özdemir, 1959 yılı öncesindeki şampiyonluklar konusunda "Federasyona gittiğimde ilk işim bizim hukukçu arkadaşlarımı çağıracağım, bu dosya ne durumda soracağım. Bir bakalım, görelim ama ben isterim ki Fenerbahçe eğer dördüncü yıldızını takacaksa taksın, 1 senesi var 20'yi alsın. Beşiktaş'ın da az senesi var onlar da tamamlasınlar. Galatasaray'ın da sayılmayan şampiyonlukları var. Bakacağım dosyaya, arkadaşlarımdan görüş alacağım" dedi.
Maçların seyircili oynanması için kendilerinin tek başına karar alıcı olmadığını belirten Özdemir, şu ifadeleri kullandı:
"Burada insan sağlığı önemli. Sporcu sağlığı önemli. Bu hastalığın ciddi bir hastalık olduğunu bazı kimselerde ciddi etkiler bıraktığını görüyoruz. Kimi insan hiçbir şey olmadan bunu atlatabiliyor. Alacağımız karar Sağlık Bakanlığı ve bizim Sağlık Kurulu'nun alacağı karardan ayrı bir karar olmaz. Pandemi iyi giderse Şampiyonlar Ligi finalini minimum yüzde 50 kapasiteli oynatmak istiyorlar. Seyircili oynayabilmek için Allah'a dua ediyorum. Takımlarımız isterken ben de bunu istiyorum. Milli takımımız için Hollanda maçında seyirci desteğine çok ihtiyacımız var. Başarılı olursak mart ayının ortasından itibaren seyircili oynama kararını alabiliriz." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe ve sarı lacivertli taraftarlar 1959 yılından önceki şampiyonlukların sayılması yönünde harekete geçmişti. Kulüp konuyla ilgili olarak çalışma başlatırken, Fenerbahçe'nin bu tarihten önce 9 şampiyonluğu bulunuyor. Öte yandan Beşiktaş'ın 5, Galatasaray'ın ise 1 şampiyonluğu bulunuyor.
Eğer bu tarihten önceki başarıların sayılması yönünde karar alınırsa şu anki duruma göre Fenerbahçe'nin 28, Galatasaray'ın 23, Beşiktaş'ın ise 20 şampiyonluğu olacak.
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