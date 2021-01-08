Fenerbahçe o ismi geri çağırdı!

Mesut Özil, Sokratis ve Osayi-Samuel gibi yıldız oyuncuları kadrosuna katması beklenen Fenerbahçe’de yerli isimlerin transferi de konuşulmaya devam ediyor.

TRT Spor’un haberine göre; Fenerbahçe Yönetimi, sezon başı transfer döneminde TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor’a kiraladığı genç futbolcusu İsmail Yüksek’i A Takım kadrosuna katmak üzere geri çağırdı.

Balıkesirspor’un da Fenerbahçe’nin bu isteğine olumlu cevap vermesi durumunda, 21 yaşındaki futbolcunun Çubuklu formayı giymesi bekleniyor.

Profesyonel futbolculuk kariyerinde ilk kez Gölcükspor forması giyen orta saha oyuncusu, 2 sezon burada top koşturduktan sonra 2020/2021 sezonunun başında Fenerbahçe’ye transfer oldu. Sarı-lacivertlilerde resmi mücadelede forma giyme şansı bulamayan 21 yaşındaki futbolcu, Balıkesirspor’a kiralanmıştı. Takımı ile 11’i TFF 1. Lig’de ve 1’i de Ziraat Türkiye Kupası’nda olmak üzere toplamda 12 maça çıkan genç futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 kez gol sevinci yaşadı.

