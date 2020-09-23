Fenerbahçe, Nazım Sangare ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Kulübü, Fraport TAV Antalyaspor'dan transfer ettiğini açıkladığı Nazım Sangare ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fraport TAV Antalyaspor'dan transfer ettiğimiz milli futbolcu Nazım Sangare, kendisini renklerimize 4 yıllığına bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır. Futbolcumuz Nazım Sangare'ye camiamıza hoş geldin diyor; çubuklu formamızla şampiyonluklar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.



Doğum Tarihi: 30 Mayıs 1994

Kaç Yaşında: 25 yaşında

Doğum Yeri: Köln, Almanya

Boy: 1,85 m



Profesyonel kariyerine 2013 yılında Alemannia Aachen kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Fortuna Düsseldorf II, VfL Osnabrück ve Antalyaspor kulüplerinde oynadı.



Şenol Güneş tarafından ilk defa A milli takıma çağrılan oyuncu ilk maçını 30 Mayıs 2019 tarihinde Yunanistan karşısında oynamıştır.



Almanya'da Gineli bir baba ile Türk bir anneden dünyaya gelmiştir. Fortuna Düsseldorf takımında oynarken bir anaokulunda uzun bir süre ögretmen olarak staj yapmıştır. 24 Mayıs 2019'da Türkiye Milli Takımı'na çağrıldı. İlk maçını 30 Mayıs 2019'da Yunanistan'a karşı yapılan hazırlık karşılaşmasında yaptı.



17/18 Antalyaspor

16/17 Osnabrück

14/15 F. Düsseldorf II

13/14 Alem. Aachen

13/14 M'gladbach II

12/13 M'gladbach U19

11/12 Aachen U19

10/11 Aachen U17



19/20: 17 maç, 1 gol, 1 asist, 3 sarı kart

18/19: 32 maç, 2 gol, 1 asist, 6 sarı kart

17/18: 32 maç, 8 asist, 1 sarı kart

16/17:36 maç, 2 gol, 3 asist, 7 sarı kart

15/16: 33 maç, 10 gol, 9 asist, 9 sarı kart

14/15: 17 maç, 1 gol, 1 asist,

13/14: 31 maç, 7 gol, 5 asist, 1 sarı kart

12/13: 11 maç, 1 asist

