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Fenerbahçe Mesut Özil transferinin maliyetini açıkladı
Fenerbahçe oldukça büyük ses getiren Mesut Özil transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bilgi verdi. Sarı-lacivertli takım Mesut Özil transferinin maliyetini açıkladı
GÜNDEM 26.01.2021, 07:29
Arsenal'den Mesut Özil'i alarak bu yılın en büyük transferini gerçekleştiren Fenerbahçe Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimini gerçekleştirdi. Fenerbahçe KAP'a verdiği bilgide Mesut Özil'in maliyetini açıklarken sezon sonuna kadar ücret almayacağı ve takip eden üç sezonda yıllık 3 milyon Euro kazanacağı ifade etti
Söz konusu bildirime göre Fenerbahçe, Arsenal’a bonservis bedeli ödemeyecek. Elde edilecek sportif başarılara göre ise maksimum 1 milyon 750 bin Euro ödeme gerçekleştirecek
“Profesyonel futbolcu Mesut Özil’in transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Şirket, futbolcunun önceki kulübüne transfer bedeli ödemeyecek olup, sportif sonuçlarına bağlı olarak azami 1.750.000 Avro ödeyecektir.
Şirket tarafından Futbolcu’ya 2020-2021 futbol sezonu için herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacak olup; 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında 3.000.000 Avro garanti ücret ve toplamda 550.000 Avro imza parası ödenecektir.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.”
Söz konusu bildirime göre Fenerbahçe, Arsenal’a bonservis bedeli ödemeyecek. Elde edilecek sportif başarılara göre ise maksimum 1 milyon 750 bin Euro ödeme gerçekleştirecek
“Profesyonel futbolcu Mesut Özil’in transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Şirket, futbolcunun önceki kulübüne transfer bedeli ödemeyecek olup, sportif sonuçlarına bağlı olarak azami 1.750.000 Avro ödeyecektir.
Şirket tarafından Futbolcu’ya 2020-2021 futbol sezonu için herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacak olup; 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında 3.000.000 Avro garanti ücret ve toplamda 550.000 Avro imza parası ödenecektir.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.”
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