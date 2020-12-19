Fenerbahçe maçı öncesi Daum'dan dikkat çeken paylaşım!

Kişisel instagram hesabında son günlerde Fenerbahçe ve Türkiye temalı paylaşımlar yapan Kanarya'nın eski teknik direktörlerinden Christoph Daum, Gaziantep-Fenerbahçe maçının hemen öncesinde önemli bir paylaşım daha yaptı. Türkçe mesaj yayınlayan Daum, "2021 kutlu olsun. Mutlu yıllar" mesajı verdi. Daum, Türkçe etiketler kullanmayı da ihmal etmedi. Alman hoca geçtiğimiz günlerde de Fenerbahçe ve Türkiye bayraklarıyla yer aldığı bir fotoğrafı instagramdan post atmıştı. Daum o postunda, "Fenerbahçeli taraftarların beni unutmamış olması çok gururlandırdı. Önümüzdeki maçlarda onlara başarılar dilerim. Türkiye benim ikinci vatanımdır ve sonsuza dek öyle kalacaktır" yazmıştı.

Daum'un son günlerdeki mesajları, "Kendisini Fenerbahçe taraftarına hatırlatıyor" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

