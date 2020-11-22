Fenerbahçe maç fazlasıyla lider oldu: İşte puan durumu

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni deplasmanda 5-1 mağlup etti. Dış sahadaki yenilmezlik serisini sürdüren Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler, rakibini Mert Hakan Yandaş, Diego Perotti (2), Jose Sosa ve Ozan Tufan'ın golleriyle 5-1 yendi. Gençlerbirliği'nin tek golü ise Diego'dan geldi.

Fenerbahçe, bu galibiyetle puanını 20'ye çıkardı ve iki maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Beşiktaş ise rakibi Başakşehir'i yenilgiye uğrattı.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada Beşiktaş, Başakşehir'i 3-2 mağlup etti.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Atiba, 45. dakikada Larin ve 73. dakikada penaltıdan Aboubakar kaydetti. Medipol Başakşehir'e Fredrik Gulbrandsen'in attığı iki gol galibiyet için yeterli olmadı. Öte yandan turuncu lacivertlilerde penaltıya sebebiyet veren Mehmet Topal ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

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