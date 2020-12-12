Fenerbahçe lig tarihinde ilk kez evinde üst üste 3 maç yenildi

Fenerbahçe Süper Lig'in 12.haftasında evinde Yeni Malatyaspor maçını 3-0 kaybetti ve lig tarihinde görülmemiş bir istatistiğe imza attı. Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe böylece lig tarihinde ilk kez üst üste 3 maç kaybetti.

Fenerbahçe evinde oynadığı son üç maçta Konyaspor'a 2-0, Beşiktaş'a 4-3 ve Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup oldu ve tam 9 gol yedi

Deplasmanda hiç yenilmeyen ve 2003-04 sezonunda sonra ilk 6 deplasman maçını kaybetmeyip önemli bir başarıya imza atan Erol Bulut iç sahada ise 6 maçta sadece iki kez kazanabildi ve 11 puan kaybetti

